Festival di Sanremo 2020: il segreto nascosto di Dua Lipa (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dua Lipa, ospite speciale della 4° puntata del Festival di Sanremo, presenta il suo nuovo singolo Don’t Start Now sul palco dell’Ariston. La sua notorietà Dua (che significa amore in albanese) è una pop-star emergente nata il 22 Agosto del ’95 a Londra da genitori Kossovari. Acquisisce notorietà a soli 14 anni sulla piattaforma YouTube caricando cover e raggiungendo, nell’anno corrente, 1 milione di iscritti sulla piattaforma. Molto attaccata alla famiglia, Dua Lipa fonda, insieme a suo padre Dukajin Lipa, la Sunny Hill Foundation per aiutare i cittadini del Kossovo. Il suo successo è certificato dai numerosi riconoscimenti ottenuti già da giovanissima. Alcuni di questi sono: MTV Europe Music Awards al miglior artista rivelazione (2017), Grammy Award alla miglior registrazione dance (2019) e Grammy Award al miglior artista esordiente. L’immagine della ... velvetgossip

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - TIM_Official : ??Volare ooh ooh!?? Poco prima della nuova puntata del Festival @ElisaDospina ha fatto cantare tutta #Sanremo2020. Q… - Corriere : #PaoloPalumbo: «La mia non è la storia di un ragazzo sfortunato, ma di un ragazzo che non si è arreso. In questi an… -