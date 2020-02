Festival di Sanremo 2020, gli ascolti della terza serata. Amadeus fa il 54,6% di share: è il miglior risultato dal 1997 con Mike Bongiorno (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ancora ascolti record per Sanremo 2020, la terza puntata del Festival è stata vista da 9.8 milioni e il 54,5% di share. La prima parte dalle 21.23 alle 23.47 ha ottenuto 13.533.000 telespettatori con il 53,62%, la seconda parte dalle 23.51 alle 2 ha conquistato 5.636.000 con il 57,17%. Numeri clamorosi che confermano la tendenza record di questa edizione. Questo risultato è il migliore dal 1997, edizione condotta da Mike Bongiorno e Piero Chiambretti e vinta dai Jalisse, che registrò uno share medio del 55,55% con 13 milioni 977mila spettatori. Nel 2019 la terza serata, in onda il 7 febbraio, aveva ottenuto 9.409.000 telespettatori con il 46,7% di share. Il Baglioni bis aveva ottenuto nella prima parte (dalle 21.21 alle 23.53) 10.851.000 con il 46,4%, nella seconda parte (dalle 23.58 alle 00.51) 5.126.000 e il 49,1%. Il terzo giorno, al giro di boa, spazio a cover e duetti. ... ilfattoquotidiano

