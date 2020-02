Festival di Sanremo 2020, Dua Lipa sul palco dell’Ariston: chi è la cantante amica di Chiara Ferragni e Fedez (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sexy è sexy, provocante è provocante, ma Dua Lipa sarebbe anche una cantante. Ultima ascendente del lolitismo musicale, quello che da Judy Garland arriva a Taylor Swift, passando per Britney Spears e Miley Cyrus, Dua è quel ritorno ad una dance pop interscambiabile tra ascolto innocente nella cameretta alla disco un po’ strafatta del sabato sera. Inutile negarlo, il suono che si restringe ad una base ritmica drum&bass tutto campionato, qualche pizzicatina alle corde di una chitarra e via di video, mossette, sguardini, top tagliuzzati alla Freddy Krueger da far sbiancare. La cura alla Warner Music l’hanno avuta soprattutto per l’estetica, per la forma, per il brand a livello esteriore. Musicalmente Dua canticchia come tante colleghe della sua età e probabilmente ad un qualsiasi XFactor o Sanremo non finirebbe nemmeno tra i finalisti. Ma tant’è. Il modello dominante di vendita di un ... ilfattoquotidiano

