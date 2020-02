Festival di sanremo 2020, arriva Johnny Dorelli: il meno kitsch tra i revival visti all’Ariston in queste sere (Di venerdì 7 febbraio 2020) A sanremo arriva la bomba. Johnny Dorelli mister Volare numero due. L’unico vero crooner nazionalpopolare della storia dello spettacolo italiano sarà finalmente sul palco dell’Ariston. Nemmeno un giorno fa la partecipazione sembrava annullata. Motivi di salute. Poi stamattina la riconferma. Giorgio Domenico Guidi, milanesissimo, classe ’37, ha ricoperto con brillantezza gentile tutti i ruoli immaginabili tra tv, musica e cinema dagli anni Cinquanta fino agli Ottanta inoltrati. L’adolescenza passata negli Stati Uniti con un papà tenore si sente fin da subito. Diplomato in pianoforte e contrabbasso a 18 anni è già sotto contratto in Italia per un po’ di cover americane da sparare sui rapidi 78 giri. Nel ’57 la prima timida apparizione nel Musichiere di Mario Riva e nel ’58 ecco sanremo. Performance che è subito consacrazione. Fa coppia con Modugno e cantano Nel blu dipinto di blu. Ci ... ilfattoquotidiano

sole24ore : #Sanremo2020, #Benigni porta il Cantico dei cantici: «È per chi si ama. A?prescindere dal genere» @sole24ore… - TIM_Official : ??Volare ooh ooh!?? Poco prima della nuova puntata del Festival @ElisaDospina ha fatto cantare tutta #Sanremo2020. Q… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… -