Festival di Sanremo 2020, Antonella Clerici in lacrime durante la conferenza stampa: “È stato un anno complicato” (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Io credo che Rai1 senza Antonella Clerici sia una bestemmia. E’ una donna autorevole, e io credo che Rai1 debba tornare a codice di autorevolezza, Antonella è ludica, coraggiosa ma autentica e non ha mai creato filtri con i telespettatori. Per me Antonella sarà una colonna della rete ammiraglia”. Il direttore di Rai1 annuncia l’intenzione di riportare Antonella Clerici sulla rete ammiraglia, suscitando la commozione della conduttrice, presente in conferenza stampa. “Sono lacrime di gioia -ha detto la Clerici- e anche di riconoscenza, perché per me è stato un anno complicato, di sentire le tue parole e di sentirmi circondata da questo affetto ne avevo un po’ bisogno, scusate”. Coletta rivela di essere sempre stato in contatto con la conduttrice: “Con Antonella ci siamo scritti e parlati, lei ... ilfattoquotidiano

