Festival della Papera, questa sera su Canale 5 al posto del Grande Fratello Vip (Di venerdì 7 febbraio 2020) Festival della Papera, questa sera su Canale 5 al posto del Grande Fratello Vip questa sera, venerdì 7 febbraio 2020, va in onda il Festival della Papera, uno show condotto da Marco Columbro e Lorella Cuccarini nel non molto lontano 2001 che torna in replica prendendo il posto del Grande Fratello Vip. Scelta sensata, quella di Canale 5, in vista della quarta puntata del Festival di Sanremo che negli ultimi giorni ha totalmente risucchiato l’attenzione dei telespettatori italiani. Così, mentre nella casa più spiata d’Italia i concorrenti dovranno attendere ancora un po’ per scoprire la loro sorte, su Canale 5 va in onda una replica di un altro Festival. Vediamo di seguito quali sono le anticipazioni dello show in onda questa sera, 7 febbraio 2020, dalle ore 21:20 su Canale 5. Festival della Papera, lo spettacolo della Cuccarini in replica Il Festival della Papera torna ... tpi

TIM_Official : ??Volare ooh ooh!?? Poco prima della nuova puntata del Festival @ElisaDospina ha fatto cantare tutta #Sanremo2020. Q… - SanremoRai : Rivedi la seconda serata di #Sanremo2020 su @RaiPlay ?? - RaiRadio2 : «Ero emozionatissima, ci tengo moltissimo a questa canzone perché parla della mia passione più grande, la musica»… -