Fernanda Lessa scoppia a piangere al GF Vip: interviene Adriana Volpe (Di venerdì 7 febbraio 2020) Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa in forte crisi per le figlie: lo sfogo Ore complicate queste per Fernanda Lessa, la quale ha avuto una forte crisi. Difatti la donna, parlando a tu per tu con Adriana Volpe della sua famiglia, di suo marito e delle sue bambine, è scoppiata improvvisamente a piangere. La concorrente brasiliana del GF Vip 2020 ha rivelato di sentire fortemente la mancanza delle sue due bambine, asserendo di temere possa succedere loro qualcosa di brutto in sua assenza: “Mi mancano troppo…Nessuno farà loro le treccine al mattino…” A quel punto Adriana Volpe, visibilmente stupita per questo improvviso crollo di Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip, l’ha abbracciata teneramente, cercando di tirarle su il morale. Un momento questo particolarmente apprezzato dai telespettatori sui social. Adriana Volpe consola Fernanda Lessa al GF Vip: ... lanostratv

