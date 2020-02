Fed Cup 2020, Elisabetta Cocciaretto liquida Dimitra Pavlou e regala all’Italia il primo punto contro la Grecia (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’Italia conquista il primo punto nel confronto contro la Grecia valido per il Gruppo I zonale della Fed Cup 2020, avvicinandosi alla vittoria odierna e facendo un bel passo verso il primo posto nella Pool B, che domani consentirebbe alle azzurre di evitare con ogni probabilità l’Ucraina ed affrontare la Croazia nel match decisivo per l’accesso ai play-off di aprile. Il merito è di Elisabetta Cocciaretto, che nel primo singolare del confronto in appena 52 minuti si sbarazza di Dimitra Pavlou con un perentorio 6-1 6-2 che però avrebbe potuto essere ancor più netto, visto che in due dei tre giochi persi l’azzurra ha avuto la palla game e nell’altro era avanti 30-0 col servizio a disposizione. Nel primo set l’azzurra parte male al servizio, con una ace si procura al palla dell’1-0, ma poi si complica la vita con un doppio fallo e cede la battuta. ... oasport

