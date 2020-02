Fca paga 730 milioni al Fisco italiano (Di venerdì 7 febbraio 2020) Accordo tra Fca e il Fisco italiano sulla valutazione di Chrysler. Il gruppo automobilistico pagherà 730 milioni. Caso Chrysler, accordo tra Fca e il Fisco italiano. Il gruppo automobilistico pagherà 730 milioni di euro chiudendo definitivamente il contenzioso con le autorità. L’annuncio di Palmer, accordo tra Fca e il Fisco italiano per il caso Chrysler “Abbiamo chiuso un accordo con l’Agenzia delle entrate relativamente alla questione del valore di Chrysler senza dover pagare nulla o penali“, ha dichiarato Richard Palmer in occasione della presentazione dei risultati ottenuti da Fca nel corso del 2019. Il caso Chrysler Il caso era legato alla valutazione del valore di Chrysler. Il Fisco italiano aveva contestato a Fca di aver sottostimato di cinque miliardi il valore del marchio. Di conseguenza il gruppo automobilistico non avrebbe versato nelle casse ... newsmondo

NewsMondo1 : Fca paga 730 milioni al Fisco italiano - venti4ore : Fca, stabilimento produttivo e arriva il premio in busta paga per i lavoratori - MianiAttilio : Pensioni Uil:indicizzazione dal 2011 Bollo auto 2020, le sanzioni per chi non paga Manifestazione delle agenzie fis… -