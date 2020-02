Favre su Balotelli: «È fantastico, ma non fa sempre quello che gli chiedi» (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’ex tecnico del Nizza Lucien Favre è tornato a parlare della sua avventura in Ligue 1 e dek rapporto con Mario Balotelli Due stagioni al Nizza tra il 2016 e il 2018 e un bel ricordo per Lucien Favre, anche se spesso Mario Balotelli non è riuscito ad entrare pienamente “nel cuore” del tecnico transalpino: «La prima volta che ho visto Mario sono rimasto scioccato. Ero con Mino Raiola e con il presidente Rivere per concludere il trasferimento, e Balotelli indossava un vestito che gli scendeva fino agli stinchi. Ancora non posso credere a come era vestito. Mario è stato fantastico al Nizza, perché era felice e appagato. Io ero sempre diretto nei suoi confronti, e lui è uno pronto ad ascoltare. Il problema è che dopo non fa sempre quello che gli chiedi». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

