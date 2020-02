Favoriti Sanremo 2020: chi vince l’edizione? Ecco le nuove quote (Di venerdì 7 febbraio 2020) Favoriti Sanremo 2020: chi vince l’edizione? Ecco le nuove quote Favoriti Sanremo 2020: dopo aver ascoltato tutte le canzoni in gara nella settantesima edizione del Festival della canzone italiana, i bookmaker aggiornano le proprie quotazioni in vista della serata finale di domani sabato 8 febbraio. Ecco chi vincerà secondo gli scommettitori. Quanto guadagna Georgina Rodriguez a Sanremo 2020: il cachetSegui Termometro Politico su Google News Favoriti Sanremo: Elodie in testa In testa, secondo le quotazioni dei bookmaker, ci sarebbe Elodie, data più o meno a 4.50, subito dietro di lei si attesterebbe Francesco Gabbani (dato più o meno a 5.00) già vincitore a Sanremo con “Occidentali’s Karma” tra i Big nel 2017 e con “Amen”, l’anno precedente, tra le nuove proposte (primo cantante nella storia a vincere in entrambe le categorie). La seguono a distanza ravvicinata, in un ... termometropolitico

