Fate attenzione a questa truffa su WhatsApp che potrebbe farvi perdere l’account (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dalla Germania arriva la notizia di un nuovo tentativo di truffa che ha come vittime gli utenti WhatsApp ed a causa della quale i malintenzionati di turno potrebbero rubare i loro account. Il funzionamento di tale truffa è piuttosto semplice: stando alle segnalazioni, infatti, la vittima riceve un messaggio da un numero sconosciuto che avvisa … L'articolo Fate attenzione a questa truffa su WhatsApp che potrebbe farvi perdere l’account proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

stazzitta : Mi fate pentire di aver chiesto attenzione mediatica sul tema della violenza contro le donne. Vi supplico, non parliamone più. #sanremo2020 - fireguard64 : Alcuni furbi vorrebbero interferire sulla manifestazione del 15 febbraio ore 14 piazza S. Silvestro nel tentativo d… - iliveumbria : RT @MuseoCanapa: Come non pensare a questo libro, nella giornata dei #calzinispaiati? ?? Fate molta attenzione, perché non appena si spaiano… -