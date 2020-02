Farsi troppe docce fa male? Si rischiano allergie, eruzioni e malattie (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’igiene è doverosa ma Farsi troppe docce rischia di diventare un problema: quale malattia si potrebbe contrarre se si esagera con acqua e sapone. Lavarsi bene e spesso è un regalo che si fa a se stessi e agli altri visto che cattivi odori e sporco non piacciono a nessuno. Come in ogni cosa, tuttavia, ogni eccesso rischia di risolvere un problema ma causarne altri ancora più grandi. È il caso delle docce, necessarie tutto l’anno ma soprattutto dopo un’attività sportiva e a maggior ragione nei mesi più caldi. Spesso si avanza un’ipotesi: fare troppe docce può diventare nocivo? La risposta purtroppo è affermativa perché si può correre il rischio di contrarre alcune malattie. Perché Farsi troppe docce fa male? Il pericolo numero uno risiede nei saponi ma anche nell’acqua. Molti prodotti che utilizziamo quotidianamente contengono sostanze ritenute tossiche. Basti pensare ... velvetgossip

