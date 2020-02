Eventi a Napoli dell’8-9 febbraio: tour ispirato a L’amica geniale (Di venerdì 7 febbraio 2020) Eventi a Napoli di sabato 8 e domenica 9 febbraio: spiccano il tour sulle tracce de L’amica geniale e quello in zattera alla Galleria Borbonica (oltre ad appuntamenti a teatro e varie mostre). Sarà ancora una volta un weekend ricchissimo di Eventi a Napoli, quello di sabato 8 e domenica 9 febbraio. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano spettacolo e cultura: ecco alcune delle principali. L’amica geniale: un tour in città ispirato ai romanzi di Elena Ferrante Lunedì 10 febbraio andranno in onda su Rai 1 i primi due episodi della seconda stagione de L’amica geniale, la serie tv ispirata ai romanzi di Elena Ferrante. In attesa della serie televisiva, domenica 9 febbraio (ore 11) ritorna Frammenti geniali, il primo RoadBook ideato da NarteA sulle tracce di Lila e Lenù. La spiegazione dei luoghi è affidata a una guida, ma rimbalza continuamente con il viaggio emotivo e di ... 2anews

BitcoinItaliana : RT @coinspyNEWS: Nuovo post su Bitcoin News: A #Napoli un #Convegno #Su '#Proprietà #Digitali e #Trust' #Eventi a #Napoli [ - coinspyNEWS : Nuovo post su Bitcoin News: A #Napoli un #Convegno #Su '#Proprietà #Digitali e #Trust' #Eventi a #Napoli [… - Master_Meeting : La terza edizione di @hospitalitysud si terrà martedì 25 e mercoledì 26 febbraio 2020 alla Stazione Marittima di Na… -