Epilessia a scuola | i medici del Bambino Gesù insegnano a docenti e ragazzi come gestire

Oltre 2000 insegnanti, operatori scolastici e studenti formati; più di 100 scuole di Roma e provincia preparate ad affrontate e a gestire in classe le crisi convulsive, evitando ospedalizzazioni inappropriate. Sono i risultati di "La scuola non ha paura delle crisi", progetto di formazione promosso dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nell'ambito delle iniziative coordinate in Italia dalla Lega Italiana contro l'Epilessia (LICE) per la Giornata Mondiale dell'Epilessia che si tiene ogni secondo lunedì di febbraio. Grazie al lavoro svolto dall'avvio del progetto 5 anni fa, sono state 17 le crisi epilettiche gestite in classe ricorrendo alle corrette manovre di assistenza. L'incontro tra medici, studenti e insegnanti dell'edizione 2020 si terrà lunedì 10 febbraio nell'Auditorium "Valerio Nobili" del Bambino Gesù sede San Paolo (viale F. Baldelli, 38 – Roma).

