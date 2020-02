Enzo Jannacci, com’è morto il cantautore e cabarettista milanese (Di venerdì 7 febbraio 2020) Enzo Jannacci è scomparso il 29 marzo 2013, in una clinica di Milano. In tanti hanno celebrato il cantautore di alcuni grandi successi musicali e ironici di Jannacci, che da tempo lottava contro una grave malattia. Enzo Jannacci: com’è morto Si è spento a 77 anni il 29 marzo 2013 il cantautore e cabarettista Enzo Jannacci che da alcuni anni lottava contro una grave forma di cancro. In tanti si sono riversati sui social per ricordare il celebre cantautore che aveva collaborato per anni con il cantautore Giorgio Gaber, e che a sua volta era stato “padre” di tanti successi: “Vengo anch’io. No, tu no”, “Veronica”, “Messico e Nuvole”, “Ho visto un re”, “Vincenzina e la fabbrica” sono solo alcuni di questi. In tanti, tra vip e non, si sono riversati sui social per rendere un ultimo omaggio al celebre cantautore: i ... notizie

