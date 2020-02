Emozioni contro bullismo e cyberbullismo: firmato l’accordo di partenariato (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’Tirreni (Sa) – In occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo e Cyberbullismo, questa mattina, venerdì 7 febbraio, nella Sala dei Gemellaggi del Palazzo di Città, è stato sottoscritto l’accordo di partenariato del progetto “ABCD…Emozioni”, relativo al bando “Piani di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”, finanziato dalla Regione Campania. A firmare l’accordo è stato il sindaco Vincenzo Servalli, in rappresentanza del Comune di Cava de’Tirreni – ente capofila del Piano di Zona Ambito S2, il presidente della Cooperativa Lithodora di Cava de’Tirreni, Arianna Scarlino, soggetto co-gestore del finanziamento, il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “De Filippis–Galdi” di Cava de’Tirreni, Maria Alfano, è il dirigente scolastico dell’Istituto ... anteprima24

