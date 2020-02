Emergenza nel Mar Mediterraneo: lo squalo bianco è a rischio estinzione (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un recente studio interdisciplinare, realizzato grazie alla collaborazione tra università italiane ed americane, ha dimostrato come la presenza dello squalo bianco nelle acque del Mar Mediterraneo si sia ridotta drasticamente negli ultimi anni. Un’indagine italo-americana rivela la drammatica situazione dello squalo bianco L’indagine è stata effettuata dall’Università La Sapienza di Roma, la Stanford University, la Virginia Tech University, l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (Irbim-Cnr) e la Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). I dati allarmanti, pubblicati dalla rivista Fish and Fisheries, hanno segnalato i pericoli a cui potrebbe andare incontro l’intero ecosistema marino se lo squalo bianco dovesse scomparire del tutto dai nostri mari. Tale specie marina nuota da secoli nel ... thesocialpost

