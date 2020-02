Elezioni in Irlanda: guida al primo voto post Brexit (Di venerdì 7 febbraio 2020) Elezioni in Irlanda: una guida al primo voto post Brexit Elezioni Irlanda 2020 – Sabato 8 febbraio 2020 i cittadini della Repubblica d’Irlanda saranno chiamati al voto per eleggere i 159 membri del Dáil Éireann, la camera bassa del Parlamento nazionale. Elezioni Irlanda, i candidati Secondo un sondaggio pubblicato questa settimana, il partito nazionalista Sinn Fein, guidato dalla leader Mary Lou McDonald, è in testa alle preferenze di voto cima davanti al Fine Gael del primo ministro in carica, Leo Varadkar, e a quello del principale sfidante, Micheál Martin, del partito di centro-destra Fianna Fail. Varadkar, leader del partito di centrodestra Fine Gael e capo di un governo di minoranza dal giugno 2017, vanta diversi primati nel panorama politico irlandese: oltre ad essere il più giovane Taoiseach nella storia del Paese, è anche il primo ad avere origini indiane e ad essere ... tpi

L’8 febbraio ci saranno Elezioni anticipate in Irlanda : Ieri il primo ministro irlandese Leo Varadkar ha chiesto al presidente della Repubblica irlandese di sciogliere il parlamento e convocare elezioni per sabato 8 febbraio. Si tratta di elezioni anticipate, convocate perché il suo partito, il partito conservatore Fine Gael, guida

antoguerrera : La Brexit, i giovani arrabbiati e il clamoroso boom di Sinn Féin primo partito: l’Irlanda è di nuovo a un bivio ????… - malkelly : RT @radio3mondo: #SinnFéin si è rinnovato distaccandosi dalla sua storia. E' forse questo il motivo per cui sta raggiungendo successi nei s… - EnricoTerrinoni : RT @radio3mondo: #SinnFéin si è rinnovato distaccandosi dalla sua storia. E' forse questo il motivo per cui sta raggiungendo successi nei s… -