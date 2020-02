ELETTRA MORINI MOGLIE TONY RENIS/ Chi è? Uno straordinario passato da... (Di sabato 8 febbraio 2020) ELETTRA MORINI, MOGLIE di TONY RENIS che sarà omaggiato al Festival di Sanremo: l'ex ballerina ha uno straordinario passato alle spalle come Etoile a La Scala. ilsussidiario

poilofaccio : @pattypepp3rmint No no no aspetta tony renis stava con la ballerina della Scala, Elettra Morini, QUELLO È TEDDY RENO :D -