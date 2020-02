Effetto coronavirus, stangata per bar e ristoranti cinesi a Milano: «Fatturato dimezzato» (Di venerdì 7 febbraio 2020) In seguito alla psicosi da coronavirus il «calo di Fatturato a Milano per i bar cinesi è del 20%, per la ristorazione va ancora peggio con un calo del 50-60% , mentre per i negozi e supermercati è del -40% circa e per l’abbigliamento del -35%». Sono questi i dati diffusi da Giovanni Mao nel corso dell’iniziativa “Il Tè dell’Amicizia“, presidente della Italian Chinese Business Association, l’associazione che raduna gli imprenditori cinesi in Italia. L’iniziativa si è svolta a Milano in un ristorante cinese, con lo scopo di dire no alla psicosi che ha portato alcuni italiani a disertare la cucina cinese. All’iniziativa hanno preso parte esponenti di Regione Lombardia, con il vicepresidente Fabrizio Sala (Forza Italia), la capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini e l’eurodeputato Massimiliano Salini. A presenziare ance la ... open.online

