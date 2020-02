Ecco come potrebbe evolvere l’epidemia da nuovo coronavirus (Di venerdì 7 febbraio 2020) (foto: Orbon Alija via Getty Images) Più di 28mila casi e 565 morti, circa 1.300 ricoverati e più di 1.100 guariti. Questo il bilancio, al 6 febbraio, del nuovo coronavirus responsabile dell’attuale epidemia in Cina e fuori dalla Cina – ci sono 269 casi in altri paesi, di cui complessivamente 24 in Europa. I dati sono riportati dalle autorità nazionali all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L’andamento mostra che la crescita dei contagi è ancora in atto: basti pensare che dal 5 al 6 febbraio sono stati confermati quasi 4mila nuovi pazienti, per lo più in Cina, ma c’è un lieve aumento (molto più attenuato rispetto alla Cina) anche in alcuni dei paesi colpiti. Alla luce di questa situazione cosa potrebbe accadere in futuro? Fino a quali cifre (e fino a quando) i contagi potrebbero continuare a salire? Lo abbiamo chiesto a Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e ... wired

