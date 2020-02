Ecco come cancellare da Pornhub i video porno caricati senza consenso (Di venerdì 7 febbraio 2020) Pornhub. (Photo by Ethan Miller/Getty Images) Una ricerca statunitense ha dimostrato che una persona ogni 25 negli Stati Uniti ha una sua immagine o un video privato pubblicato in rete senza il suo consenso. Pornhub, dopo il caso di una serie di video di revenge porn pubblicati senza autorizzazione, ha messo a punto un sistema per segnalare e rimuovere i video incriminati dalla piattaforma. Cosa è successo? Pornhub, una delle principali piattaforme a luci rosse, si è ritrovato in mezzo a una battaglia legale legata alla serie “Girls Do Porn”. Ossia una serie di video porno registrati e caricati sul sito senza il consenso delle interessate. Dopo la denuncia di una delle protagoniste, il canale è stato chiuso e tutti i contenuti rimossi. come rimuovere i video non consensuali? Il problema dei video non consensuali caricati sulla piattaforma però è rimasto, soprattutto perché gli strumenti ... wired

matteosalvinimi : 'Per combattere il cambiamento climatico fai meno figli'. Ecco come il Comune di Cremona, a guida PD, usa i soldi d… - fattoquotidiano : LE REGOLE DEL GIOCO La specialità (confessata) di molti avvocati è puntare non alla dichiarazione d’innocenza, ma a… - OfficialASRoma : ?? Ecco i nostri convocati per #RomaBologna ?? Come annunciato da Paulo Fonseca in conferenza stampa, torna a dispo… -