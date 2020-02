EA ha aumentato i prezzi dei suoi giochi, ma solo su Steam (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ieri, EA ha aumentato i prezzi su un sacco di giochi in un intero gruppo di paesi su Steam, facendo in modo che alcuni di essi costino quasi il doppio del negozio Valve rispetto al negozio Origin di EA.Mentre il prezzo dei giochi EA su Steam rimane invariato negli Stati Uniti, ovunque dal Regno Unito alla Corea del Sud, da Singapore al Messico, ha subito un aumento significativo. La cosa bizzarra della mossa è che è totalmente incoerente. Alcuni paesi hanno visto aumenti di prezzo per un gioco ma diminuzioni per un altro, e gli adattamenti di prezzo sono troppo volatili per essere legati semplicemente al movimento delle valute.Come notato da un utente di Reddit, in alcuni casi i prezzi dei giochi sono quasi raddoppiati. SimCity 4 è ora R$ 80 invece di R$ 35 in Brasile, mentre in Russia la Collezione Mass Effect che era ₽800 si trova ora ₽1700. Per quanto riguarda l'Italia, ... eurogamer

