E’ morto Stanley Cohen, Nobel per la Medicina con Rita Levi Montalcini (Di venerdì 7 febbraio 2020) Stanley Cohen è morto. Il Nobel per la Medicina con Rita Levi Montalcini si è spento all’età di 97 anni in una casa di riposo di Nashville. NASHVILLE (STATI UNITI) – Grave lutto nel mondo della scienza. Nella casa di riposo di Nashville, nel Tennessee, è morto all’età di 97 anni Stanley Cohen, Nobel per la Medicina con Rita Levi Montalcini nel 1986. La scomparsa è stata confermata dai familiari che non hanno comunicato i motivi del decesso. Nelle prossime ore saranno molti i suoi ex alunni e colleghi che andranno ad omaggiare una delle persone più importante della scienza internazionale con i suoi esperimenti che hanno dato un impulso importante alla ricerca e alle scoperte. Chi era Stanley Cohen Nato il 17 novembre 1922 (Sagittario) a New York, negli Stati Uniti, Stanley Cohen ha iniziato ad occuparsi di ricerca nel 1952 alla Washington University. ... newsmondo

