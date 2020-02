È morto il biochimico Stanley Cohen. Vinse il Nobel con Rita Levi Montalcini (Di venerdì 7 febbraio 2020) È morto Stanley Cohen, il biochimico statunitense Stanley Cohen, premio Nobel per la Medicina nel 1986 insieme a Rita Levi Montalcini. Storico collaboratore della scienziata italiana, è deceduto mercoledì 5 febbraio in una casa di riposo di Nashville, nel Tennessee. Aveva 97 anni.″È deceduto in pace con al suo fianco la moglie Jan Jordan”, ha reso noto la famiglia, che ha affidato l’annuncio della scomparsa ad un comunicato della Vanderbilt University, di cui era professore emerito.Nato a New York il 17 novembre 1922, dal 1952 Cohen si dedicò, presso la Washington University, dove era professore, a esperimenti sulla biochimica della crescita cellulare. L’anno seguente collaborò con Rita Levi Montalcini allo studio del fattore di crescita delle cellule nervose (Nerve growth factor, in sigla Ngf). E proprio nel 1953 i due ... huffingtonpost

