Dramma in casa in Usa, mamma colpita da infarto si accascia sul figlio di 4mesi: morti entrambi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, è molto probabile che la donna abbia intuito il suo malore ma non è riuscita a chiamare aiuto prima che l’infarto la uccidesse. Sul suo cellulare erano state appena fatte delle ricerche sui sintomi del dolore toracico. La tragedia scoperta dal marito della donna e padre del piccolo che era in casa al momento del fatto. Una mamma di 38 anni ha ucciso accidentalmente il figlioletto di appena 4 mesi dopo essersi accasciata su di lui a causa di un malore fatale e averlo schiacciato col suo peso. La tragedia scoperta dal marito della donna e padre del piccolo che era in casa al momento del fatto. L’uomo è sceso al piano di sotto e si è ritrovato davanti alla terribile scena. Inulti i successivi soccorsi medici da parte del personale sanitario allertato dall’uomo: per mamma e figlio purtroppo non c’è stato nulla da fare ed ... limemagazine.eu

