Dopo Tiziano Ferro anche Piero Pelù distrugge Fiorello: “Un cazz*ne” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tiziano Ferro durante la seconda puntata del Festival di Sanremo ha fatto una battuta su Fiorello lanciando l’immaginario hashtag #FiorelloStatteZitto ed a quanto pare lo showman siciliano si è un po’ offeso, dato che in serata il cantante di Latina gli ha addirittura chiesto scusa pubblicamente. “Caro Fiorello ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con le parole di ‘Me lo prendi papà’ su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante #Tizianostattezitto. Oggi Fiorello non c’era, quindi glie l’ho lasciato in camerino. Ma domani spero di dirglielo anche a voce”. Quando ieri mattina durante la conferenza stampa hanno chiesto a Fiorello cosa ... bitchyf

