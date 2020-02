Dopo la tutina, in versione David Bowie, Achille Lauro stupisce ancora: ecco il motivo di quel look (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020, Achille Lauro torna sul palco dell'Ariston e lascia di nuovo tutti senza parole. Durante la prima serata del Festival con il suo inedito "Me ne frego" Catalizzando l'attenzione su di sè con il suo look davvero originale. Dopo aver "sconvolto" il pubblico tradizionalista dell'Ariston portando la sua trasgressiva "Rolls Royce" quest'anno Achille Lauro è salito sul palco con un lungo mantello nero dalle bordature dorate firmate Gucci. Continua… A metà canzone poi arriva il colpo di scena! Il suo mantello cade giù e il rapper romano resta con una tutina attillata di latex ricoperta di cristalli da cui spiccano i suoi numerosi tatuaggi spaccando a metà il pubblico. Dopo la sua esibizione Achille ha spiegato a chi si è ispirato per il suo look: San Francesco Del momento in cui San Francesco si è spogliato dai propri abiti e di ogni bene materiali per votare la sua ... howtodofor

JamesZaky : @stosullaluna @Mat87Vic l’unico affronto che Achille Lauro ha fatto a Sanremo è “non cantare” una canzone brutta. S… - splendinvece : I più scaltri quelli che “ma Achille Lauro si è vestito così apposta dopo le critiche alla tutina” no ma infatti lo… - laginestra_ : Mi annoia dopo un po' il fossilizzarsi sull'outfit ma trovo richiamare un'icona (senza una connessione profonda) be… -