Diciamo No alla incultura del ritardo

Diciamo No alla (in)cultura del ritardo (Di venerdì 7 febbraio 2020) A volte noi imprenditori abbiamo la sensazione di abbaiare alla luna, come se fossimo portatori di istanze insignificanti o poco concrete. Invece nel nostro mondo, cioè il mondo reale, contano solo i fatti, che quasi sempre diventano numeri.Ed allora eccoli i numeri. Nel 2019 le imprese edili italiane hanno atteso mediamente 73 giorni oltre i limiti di legge prima di ottenere il pagamento dovuto. Questo atteggiamento gravissimo si spiega perfettamente con la “cultura” del ritardo che pervade la Pubblica Amministrazione.La P.A. inoltre vanta il triste record di 6 miliardi di euro di pagamenti arretrati nei confronti delle imprese di costruzione, con ricadute spesso micidiali sull’intero processo produttivo, poiché finiscono per alterare profondamente le scelte strategiche compiute dalle nostre aziende.Insomma è tempo di denunciare con forza questa ... huffingtonpost

filippo898 : RT @mattiamaestri46: @enricopirina Diciamo che sino ad ora non ha avuto neanche un team all'altezza. Poi ovviamente non è un fenomeno alla… - HuffPostItalia : Diciamo No alla (in)cultura del ritardo - mattiamaestri46 : @enricopirina Diciamo che sino ad ora non ha avuto neanche un team all'altezza. Poi ovviamente non è un fenomeno al… -