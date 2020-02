Di Maio spinge per riaprire i voli Speranza dice no: "Restano chiusi" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Continua il pressing di Pechino per riaprire parzialmente i voli. Di Maio dà rassicurazioni, ma il ministero della Salute rallenta. A incidere anche il primo contagiato italiano Segui su affaritaliani.it affaritaliani

