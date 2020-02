De Santis a Cgil: trasparenza non è vetrina politica elettorale (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – “Per noi trasparenza e’ sblocco turnover, migliaia di assunzioni, nuovi contratti, welfare per i lavoratori. Purtroppo oggi registriamo le pesanti accuse della Cgil nei confronti di questa amministrazione. Noi abbiamo mani libere, non dobbiamo niente a nessuno, se non ai dipendenti vecchi e nuovi. Per la Cgil forse trasparenza e’ utilizzare la macchina amministrativa come vetrina politica, in odore di campagna elettorale. Dispiace, ma a ciascuno il suo”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. L'articolo De Santis a Cgil: trasparenza non è vetrina politica elettorale proviene da RomaDailyNews. romadailynews

maltadiego84 : RT @fpcgilromalazio: Roma Capitale, la Fp #Cgil Roma Lazio scrive ai dipendenti di Roma Capitale, alla Sindaca e all’Assessore De Santis pe… - ScipioniE : RT @fpcgilromalazio: Roma Capitale, la Fp #Cgil Roma Lazio scrive ai dipendenti di Roma Capitale, alla Sindaca e all’Assessore De Santis pe… - Marlinxy1 : RT @fpcgilromalazio: Roma Capitale, la Fp #Cgil Roma Lazio scrive ai dipendenti di Roma Capitale, alla Sindaca e all’Assessore De Santis pe… -