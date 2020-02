Danilo: «Giochiamo all’attacco come ci ha insegnato Mihajlovic» – VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) Il difensore del Bologna Danilo ha analizzato la vittoria ottenuta tra le mura dell’Olimpico contro la Roma – VIDEO Il Bologna ha conquistato la terza vittoria consecutiva battendo per 3-2 la Roma tra le mura dell’Olimpico. La squadra di Sinisa Mihajlovic è così salita al sesto posto in classifica, in attesa delle dirette concorrenti all’Europa. Intervenuto in zona mista al termine della partita, il difensore rossoblù Danilo ha commentato così il successo: «Giochiamo sempre all’attacco come ci ha insegnato il mister». View this post on Instagram Zona mista post #RomaBologna ⚽ A post shared by Calcio News 24 (@calcionews24) on Feb 7, 2020 at 3:16pm PST Leggi su Calcionews24.com calcionews24

