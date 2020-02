Damascelli: con l’addio di Spinelli al Livorno si chiude un’epoca del calcio italiano (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il presidente del Livorno, Aldo Spinelli, ha deciso di vendere il club ai cinesi. Per Tony Damascelli si chiude un capitolo della storia del calcio. “Fine dell’impermeabile giallo in tribuna. Aldo Spinelli lascia il calcio, vende il Livorno, dopo aver venduto il Genoa, dopo avere annunciato una, dieci, cento volte di non amare più questo mondo marcio, e folle assieme, del pallone”. In trentacinque anni ha collezionato vittorie grandiose, come quella sul Liverpool ad Anfield, in coppa Uefa ma anche delusioni, retrocessioni e vicende strazianti come la morte in campo di Morosini. Adesso, “ha deciso che non fosse più il tempo di soffrire per una partita di football e di ingoiare gli insulti e i fischi dei curvaioli”. Spinelli ha affrontato le tempeste di terra sempre controvento, scrive Damascelli. “Sempre la stessa storia, prima l’altare e gli incensi, poi la ... ilnapolista

napolista : Damascelli: con l’addio di Spinelli al Livorno si chiude un’epoca del calcio italiano Su Il Giornale scrive che è s… - AIexDeI : RT @moggifake: @mike_fusco Giusto. Infatti @pisto_gol non lo facemmo mandare via, #damascelli e #biscardi non vennero mai intercettati al t… - saltaluomo : RT @moggifake: @mike_fusco Giusto. Infatti @pisto_gol non lo facemmo mandare via, #damascelli e #biscardi non vennero mai intercettati al t… -