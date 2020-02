Da Fratelli d’Italia una strigliata alla Lega: “Noi al lavoro per il centrodestra, voi su percorso solitario” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Fratelli d’Italia è per l’unità del centrodestra, la Lega abbandoni posizioni isolazioniste che non si conciliano con la volontà di costruire percorsi di coalizione“. E’ questa, in sintesi, la posizione espressa dal coordinamento provinciale e cittadino di Fratelli d’Italia a margine della prima assemblea cittadina del partito. Una presa di posizione significativa. Perchè dà nuovo slancio al percorso di costruzione del centrodestra auspicato dal sindaco Clemente Mastella in caso di voto anticipato per palazzo Mosti. Si legge nella nota: “Ieri si è tanuta la prima assemblea cittadina di Fratelli d’Italia. Dal dibattito aperto e partecipato, pur essendo emerse diversità di vedute sull’operato dell’attuale amministrazione comunale, si è ribadito unanimemente che l’obiettivo del partito è e ... anteprima24

