Cristina Marino a Verissimo svela il sesso del bebè e come sarà il matrimonio con Luca Argentero (Foto) (Di venerdì 7 febbraio 2020) E’ lontano il tempo in cui Cristina Marino e Luca Argentero cercavano di tenere lontano il gossip; domani la bellissima attrice con il suo pancione sarà ospite di Verissimo (foto). Cristina Marino svela che sta per nascere una bimba e che il suo compagno è pazzo di gioia. Ovvio che l’importante è che i figli stiano bene, che siano sani, ma si vedeva mamma di un maschietto. Avrà modo magari di avere la desiderata principessa in casa perché vorrebbe tanti figli, le sono sempre piaciute le famiglie numerose. Per la prima volta da quando è la compagna di Luca Argentero, e sono passati già 4 anni, Cristina Marino sarà nello studio di Silvia Toffanin. Sabato pomeriggio a Verissimo racconterà che per la piccola hanno dovuto rimandare il matrimonio. “Io e Luca aspettiamo una femmina”, l’annuncio della dolce attesa l’avevano già fatto sui social, con un po’ di dispiacere perché avrebbero voluto ... ultimenotizieflash

