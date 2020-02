Cristiano Ronaldo bacia Georgina sul collo in diretta [FOTO] (Di venerdì 7 febbraio 2020) Georgina e Cristiano Ronaldo sono una delle coppie più amate dal web. La loro presenza sul palco di Sanremo ha entusiasmato tutti. Georgina è stata al fianco di Amadeus per la terza serata, quella dedicata alle cover; mentre in prima fila un Cristiano Ronaldo innamorato la fissava orgoglioso. Un bacio pazzesco Cristiano è stato al centro dell’attenzione; per tutta la sera lo sguardo cadeva tra le poltrone della prima fila. Il calciatore ha anche regalato ad Amadeus una maglia della Juventus, subito dopo lo ha abbracciato. Dopo il tango super sensuale di Georgina, e aver ricevuto i canonici fiori è scesa in platea e ha abbraccio Cristiano che le ha dato un bacio sul collo, per non rovinarle il rossetto. Che romantico! L'articolo Cristiano Ronaldo bacia Georgina sul collo in diretta FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

