Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco? La risposta del presidente Hainer lascia di stucco (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nonostante il calciomercato sia finito da una settimana continuano le voci in vista della prossima estate. Uno dei nomi più chiacchierati è quello di Cristiano Ronaldo, accostato anche al Bayern Monaco. Ai microfoni di ‘TZ’, il presidente dei bavaresi, Herbert Heiner, non solo ha spento sul nascere i sogni dei tifosi ma ha anche snobbato il fuoriclasse portoghese per via della sua carta d’identità: “È naturale che in questo momento vengano fuori molti nomi sulla stampa, ma Ronaldo, per noi, è troppo vecchio“. Una dichiarazione forte ma onestamente fuori da ogni logica a guardare cosa sta facendo CR7 a 35 anni. Avanti un altro, una signora cade in studio e Bonolis provoca: “rigore per la Juve” VIDEOL'articolo Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco? La risposta del presidente Hainer lascia di stucco CalcioWeb. calcioweb.eu

