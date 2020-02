Coutinho, il Barça fa lo sconto al Bayern Monaco: il brasiliano ora costa 90 milioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo l'ennesima stagione deludente, il Barcellona vorrebbe vendere a tutti i costi il brasiliano. Per invogliare il Bayern Monaco a riscattare il giocatore dopo il prestito, il club spagnolo ha così deciso di abbassare il prezzo del cartellino a 90 milioni di euro: il tutto nonostante l'eventuale minusvalenza da scrivere a bilancio. fanpage

