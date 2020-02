Cos’è l’ittiosi epidermolitica, la malattia che affligge una bambina indiana di sette anni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Messaggero racconta oggi la storia di Rajeshwari, una bambina di sette anni che vive nello stato indiano del Chhattisgarh (India centrale). La fonte della notizia è il Daily Mail che racconta la vicenda di questa bambina costretta a vivere in una condizione insopportabile a causa di una malattia rara nota come ittiosi epidermolitica. Ittiosi epidermolitica, una malattia “orfana” L’ittiosi epidermolitica è una forma di ittiosi che causa ipercheratosi, vale a dire l’ispessimento della cute. Si tratta di una malattia molto rara di origine genetica (colpisce all’incirca una persona su 100.000, oppure una su un milione a seconda degli studi, ma i dati non sono certi) che provoca la formazione di piccole vescicole rossastre visibili fin dalla nascita. La condizione si evolve nel corso degli anni con la comparsa di squame verruciformi. Nei primi anni di vita ... nextquotidiano

