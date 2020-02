Cos’è il pesce pene? La strana creatura trovata in California [FOTO] (Di venerdì 7 febbraio 2020) Siamo a San Francisco e siamo sulla spiaggia. Immaginare di star camminando a riva, quando il sole è tiepido e una leggera brezza vi soffia sul viso… poi, all’improvviso, una amara scoperta! State calpestando una distesa infinita di pesci a forma di pene! Ecco cosa sta succedendo in California. Succede che sulla spiaggia… A fare luce sullo strano ritrovamento è stata la rivista scientifica di Bay Nature. Secondo gli esperti, questi strani esseri non sarebbero proprio pesci ma bensì vermi marini che in genere si nascondono sotto la sabbia. Questa volta la grossa tempesta li ha spinti in superficie e si sono tutti riversati sulla spiaggia. Sembra impossibile ma questi vermetti marini sono una vera leccornia anche per gli esseri umani. Questi strani esseri pulsanti e dalla singolare forma fallica vengono mangiati crudi in Giappone e ... velvetgossip

Pier_dll : Ma cos'è questo vociare in sottofondo? SIAMO AL MERCATO DEL PESCE? #Sanremo2020 - mismosolymar : RT @JackDan77719427: Anni fa un amica mi chiese sai cos'è l'amore? Io per sentire come mi avrebbe illuminato, no non lo so. E lei esordì c… - JackDan77719427 : Anni fa un amica mi chiese sai cos'è l'amore? Io per sentire come mi avrebbe illuminato, no non lo so. E lei esord… -