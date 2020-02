Cosa fare a Milano nel weekend dal 7 al 9 febbraio: tutti gli eventi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sono numerosi gli eventi del weekend che va dal 7 al 9 febbraio a Milano. Mostre, concerti, film, laboratori, inaugurazioni, workshop e il derby domenica sera. Per chiunque sarà impossibile rimanere a casa. Milano: gli eventi del weekend dal 7 al 9 Calendario fitto di eventi quello di Milano nel weekend dal 7 al 9 febbraio. Dalla Milano Tattoo Convention che ospiterà più di cinquecento artisti provenienti da tutto il mondo alla nona edizione della tre giorni dedicata all’olio e ai condimenti Olio Officina Festival presso il Palazzo delle Stelline. Venerdì 7 febbraio Alla Bocciofila della Martesana dalle 19 ci sarà una serata interamente dedicata alla Sicilia, con un focus sulla pasta alla Norma e melanzane alla parmigiana seguita da un concerto tributo alla cantantessa Carmen Consoli. Giunta alla sua 25esima edizione la Milano Tattoo Convention ospiterà più di cinquecento artisti ... notizie

