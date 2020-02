Corso Garibaldi, torna l’appuntamento con “Le domeniche della salute” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Domenica 9 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, vicino ai giardini della Prefettura, lungo Corso Garibaldi, torna l’appuntamento con le domeniche della Salute, organizzate dal Rotary Club di Benevento, quest’anno presieduto dall’avvocato Luigi Marino.L’iniziativa è in sinergia con la Croce Rossa Italiana che mette a disposizione un camper attrezzato per le visite specialistiche. Sarà Mariagioconda Zotti, specialista in malattie respiratorie, che domenica 9 febbraio 2020, effettuerà visite pneumologiche e counseling antifumo, misurazione incruenta della saturazione ossiemologica per la valutazione dell’insufficienza respiratoria e spirometrie per la valutazione della funzionalità respiratoria. La dottoressa Zotti è dirigente medico pneumologo ospedaliero UOSD Pneumologia, presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Ha ... anteprima24

