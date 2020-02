Correa spiega: «L’Atletico Madrid sta cambiando» – VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Angel Correa ha parlato a DAZN delle difficoltà incontrate dall’Atletico Madrid in questo inizio di stagione Angel Correa, obiettivo del Milan in passato, ha parlato a DAZN delle difficoltà incontrate dall’Atletico Madrid in questo inizio di stagione. Le parole dell’attaccante dei Colchoneros. «Siamo in una fase di adattamento alle nuove indicazioni dell’allenatore. Io sono un giocatore che dà tutto per la maglia e i suoi compagni e voglio sempre il meglio per il club. Se il club sta andando bene vuol dire che stiamo andando bene anche noi». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

