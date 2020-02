Coronavirus: Wuhan come un deserto nelle FOTO dei satelliti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Wuhan, città cinese epicentro dell’epidemia di Coronavirus, è stata FOTOgrafata dai satelliti prima e dopo l’inizio dei contagi: le immagini mostrano gli effetti del virus e del conseguente blocco dei trasporti. Le FOTO dallo Spazio scattate dal satellite Sentinel-2 del programma Copernicus, promosso da Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Commissione Europea, sono state pubblicate sulla rivista del Mit Technology Review del Massachusetts Institute of Technology (Mit) ed elaborate dalle società Planet Labs e Maxar Technologies. Sono visibili ponti e strade vuoti, stazioni ferroviarie deserte e l’aeroporto con gli aerei fermi. Il 22 gennaio, riporta la rivista del Mit, la Cina ha deciso la straordinaria misura di chiudere tutti i trasporti nella città di Wuhan, mettendo effettivamente in quarantena 11 milioni di persone.L'articolo Coronavirus: Wuhan come un deserto ... meteoweb.eu

