Coronavirus ultime notizie | primo italiano contagiato | era stato rimpatriato da Wuhan

C'è un primo italiano rimasto contagiato dal Coronavirus secondo le ultime notizie. Questo virus sta facendo tremare tutto il mondo per la sua facilità di diffusione e anche per il numero di decessi registrati in Cina. Qualche giorno fa, in Italia, una coppia di turisti cinesi era stata ricoverata presso l'ospedale Spallanzani di Roma. I due sono risultati positivi al Coronavirus e sono tutt'ora in cura presso questo ospedale. Inoltre, pochi giorni fa, un aereo con 57 persone a bordo era rientrato da Wuhan per mettere al sicuro i nostri connazionali che si trovavano nella città, focolaio del Coronavirus. Il gruppo era stato messo in quarantena presso la città militare della Cecchignola, che si trova a Roma. A quanto pare una persona è risultata positiva a seguito degli accertamenti e dunque è stata trasferita presso lo Spallanzani per ricevere le cure adeguate.

