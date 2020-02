Coronavirus: tra parole crociate e termometri, ecco la vita da “quarantena in crociera” (Di venerdì 7 febbraio 2020) vita da quarantena in crociera: non è il nome di un film, ma potrebbe diventarlo. I passeggeri della ‘Diamond Princess’, la nave da crociera su cui viaggiavano 61 persone risultate positive al nuovo Coronavirus cinese, contano letteralmente i giorni. Costretti all’isolamento a bordo dell’imbarcazione ferma nel porto giapponese di Yokohama, molti hanno cominciato a scrivere sui social dei veri e propri diari di bordo. Il tempo, raccontano, non passa mai quando si è costretti a stare chiusi 24 ore su 24 in cabina. Magari con figli piccoli. E allora piovono foto di sudoku e cruciverba. E dei pasti che vengono distribuiti nelle stanze dal personale di bordo, impegnato – ammettono i passeggeri – a rendere meno dura la situazione di solitudine. “La nostra prima crociera, per celebrare 9 anni di matrimonio. E il comandante ha appena annunciato 10 ... meteoweb.eu

