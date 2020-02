Coronavirus, Standard and Poor’s taglia il Pil cinese (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le stime di Standard and Poor’s sul Pil cinese dopo il Coronavirus. Possibile un rallentamento del 5% nel 2020. I dettagli. PECHINO (CINA) – Le stime di Standard and Poor’s sul Pil cinese non sono positive. Gli effetti del Coronavirus potrebbero portare ad un brusco rallentamento dell’economia nel 2020 con un dato intorno al 5%. “Il virus – precisa l’agenzia di rating citata dal Corriere della Sera – infligge un duro colpo temporaneo all’economia del Paese. La maggior parte dell’impatto negativo si farà sentire nel primo trimestre mentre la ripresa più stabile sarà nella seconda parte dell’anno“. Cosa comporta questo rallentamento? Una revisione in positivo del Pil 2021 che è passato da 5,6% a 6,2%. Il Coronavirus rischia di frenare l’economia cinese Gli effetti negativi del Coronavirus ... newsmondo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Standard&Poor's taglia al 5% il #Pil 2020 della #Cina Ma vede un rimbalzo nel 2021, dal precedente 5… - massimosideri : Il coronavirus insegna: la scienza ha sempre bisogno di trasparenza. Ma non dimentichiamo che quello che oggi con… - DPCgov : ????#Coronavirus “Stiamo lavorando senza sosta e con grande spirito di squadra per garantire il rientro dei connazion… -