Coronavirus, Spallanzani: “Non circola in Italia. Dopo italiano contagiato riparte la quarantena per i 55 alla Cecchignola” (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’Italiano trentenne contagiato dal Coronavirus e portato dalla Cecchignola allo Spallanzani è “in buone condizioni generali. Presenta lieve febbricola e lieve iperemia congiuntivale. Il quadro clinico e quello radiologico polmonare sono negativi. Il paziente inizierà in giornata la terapia antivirale”. Il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, fa chiarezza sulle condizioni del ragazzo di Luzzara (Reggio Emilia) rientrato da Wuhan e trovato positivo al test, ma precisa anche che, dato il suo caso, riparte la quarantena per i 55 Italiani rientrati dalla città epicentro del focolaio che si trovano alla Cecchignola. La nuova sorveglianza sanitaria riparte per 14 giorni a cominciare da ieri. Dalla clinica però aggiungono che “non si rappresentano casi acquisiti sul territorio nazionale: in Italia non c’è circolazione locale del ... ilfattoquotidiano

