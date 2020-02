Coronavirus, sono 35 gli italiani sulla nave da crociera bloccata in Giappone (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il temuto Coronavirus continua ad espandersi. sono migliaia i contagiati ed oltre 500 i morti. Nelle ultime ore la Farnesina ha confermato che sulla nave da crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone proprio a causa del virus, ci sono 35 italiani. La nave si trova nel porto di Yokohama dove è stata posta in quarantena perché uno dei passeggeri è risultato positivo ai test. La quarantena della Diamond Princess per Coronavirus La Diamond Princess si trova nel porto di Yokohama da martedì scorso. Attualmente vi sono a bordo un totale di 20 persone i cui test sono risultati positivi. I passeggeri che sono stati, fino a questo momento, sottoposte ai test sono in tutto 273. Si tratta di persone che hanno avuto un contatto, più o meno ravvicinato, con le persone già risultate positive e che, dunque, avevano maggiori possibilità di risultare positivi al terribile virus. Meno del 10% di ... kontrokultura

